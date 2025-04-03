12-летний школьник пропал в Перми 2 апреля

Школьник в возрасте 12 лет пропал в Перми 2 апреля, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Артём Куланов днём ушёл из дома, расположенного на улице Челябинской, в неизвестном направлении. С тех пор его местоположение неизвестно, и он не выходит на связь с родными и близкими.
Артём ростом около 140 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые волосы и зелёные глаза.
На момент исчезновения ребёнок был одет в серую куртку с капюшоном, спортивные штаны чёрного или бордового цвета и чёрные кроссовки Nike. С собой у мальчика был чёрно-синий рюкзак.
Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться ребёнок, сообщить по телефонам:
Напомним, в Перми окончен поиск подростка, который 29 марта вышел на автобусной остановке и пропал.