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12-летний школьник пропал в Перми 2 апреля

Он не выходит на связь больше суток.

Источник: Соцсети

Школьник в возрасте 12 лет пропал в Перми 2 апреля, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Артём Куланов днём ушёл из дома, расположенного на улице Челябинской, в неизвестном направлении. С тех пор его местоположение неизвестно, и он не выходит на связь с родными и близкими.

Артём ростом около 140 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые волосы и зелёные глаза.

На момент исчезновения ребёнок был одет в серую куртку с капюшоном, спортивные штаны чёрного или бордового цвета и чёрные кроссовки Nike. С собой у мальчика был чёрно-синий рюкзак.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться ребёнок, сообщить по телефонам: +7 (342) 204−49−04 (ПСО имени Ирины Бухановой) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Перми окончен поиск подростка, который 29 марта вышел на автобусной остановке и пропал.