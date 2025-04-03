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В Новосибирске вспоминают трагедию на Степной, унесшей жизни пяти человек

31 декабря исполнится 25 лет с той страшной трагедии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошло немало трагичных событий, оставивших след в истории города. Одним из таких стал взрыв газа в доме 64 на Степной улице, который произошел почти 25 лет назад, 31 декабря 2000-го. Тогда погибли пять человек, в том числе двое подростков 10 и 15 лет.

Взрыв прогремел в 12 часов дня, как раз когда многие ушли за покупками к новогоднему столу. Вернулись они уже к руинам.

— Я, когда вспоминаю, не могу… Все в крови, всех выгнали, мороз −30. Это как война… Очень страшно, — рассказывала ранее КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

Дом восстановили к середине весны 2001 года. Пятиэтажка по-прежнему стоит там. Однако некоторые жильцы, которые пережили трагедию, решили съехать, так как не смогли продолжать ложиться спать и просыпаться в этом доме.