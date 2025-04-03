В Новосибирске вспоминают трагедию на Степной, унесшей жизни пяти человек

В Новосибирске произошло немало трагичных событий, оставивших след в истории города. Одним из таких стал взрыв газа в доме 64 на Степной улице, который произошел почти 25 лет назад, 31 декабря 2000-го. Тогда погибли пять человек, в том числе двое подростков 10 и 15 лет.