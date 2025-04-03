«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1 010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавший скончался», — говорится в сообщении в телеграм-канале СК.
На шахте в Свердловской области при обвале породы погиб горнорабочий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Горнорабочий, пострадавший в результате обвала породы на шахте в Североуральске Свердловской области, скончался от полученных повреждений. Об этом сообщает СУ СК России по региону.