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На шахте в Свердловской области при обвале породы погиб горнорабочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Горнорабочий, пострадавший в результате обвала породы на шахте в Североуральске Свердловской области, скончался от полученных повреждений. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1 010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавший скончался», — говорится в сообщении в телеграм-канале СК.