В Якутске эвакуировали людей из детской инфекционной больницы из-за дыма

«По задымлению в Детской инфекционной клинической больнице: при выявлении задымления персоналом больницы оперативно были приняты меры реагирования при ЧС, также проведена экстренная эвакуация детей и ухаживающих в здание Якутской республиканской клинической больницы. В настоящее время для всех детей и ухаживающих организовано питание», — говорится в сообщении.
До устранения причин задымления принято решение временно разместить пациентов и персонал в других медучреждениях. Необходимая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме, добавили в министерстве.