В Якутске эвакуировали людей из детской инфекционной больницы из-за дыма

«По задымлению в Детской инфекционной клинической больнице: при выявлении задымления персоналом больницы оперативно были приняты меры реагирования при ЧС, также проведена экстренная эвакуация детей и ухаживающих в здание Якутской республиканской клинической больницы. В настоящее время для всех детей и ухаживающих организовано питание», — говорится в сообщении.