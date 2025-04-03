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В Якутске эвакуировали людей из детской инфекционной больницы из-за дыма

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Дети и персонал эвакуированы из Детской инфекционной клинической больницы в Якутске из-за задымления. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Источник: РИА "Новости"

«По задымлению в Детской инфекционной клинической больнице: при выявлении задымления персоналом больницы оперативно были приняты меры реагирования при ЧС, также проведена экстренная эвакуация детей и ухаживающих в здание Якутской республиканской клинической больницы. В настоящее время для всех детей и ухаживающих организовано питание», — говорится в сообщении.

До устранения причин задымления принято решение временно разместить пациентов и персонал в других медучреждениях. Необходимая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме, добавили в министерстве.