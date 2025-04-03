ВСУ оставили опасные «сюрпризы» в жилых домах Курской области

«Все двери, всевозможные шкафы открываются с помощью “кошки”, все сдергивается, так как опасно: противник оставил много “сюрпризов”, всевозможных растяжек», — передает слова Тамбова ТАСС. Он добавил, что также фиксируется наличие кассетных и минных боеприпасов в жилых домах и на приусадебных участках.