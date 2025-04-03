ВСУ оставили опасные «сюрпризы» в жилых домах Курской области

На приусадебных участках найдены минные боеприпасы.
В Курской области, в Суджанском районе, военнослужащие 92-го саперного полка продолжают работу по разминированию территорий. После отхода ВСУ в жилых домах осталось множество растяжек. Об этом рассказал начальник роты разминирования с позывным Тамбов.
«Все двери, всевозможные шкафы открываются с помощью “кошки”, все сдергивается, так как опасно: противник оставил много “сюрпризов”, всевозможных растяжек», — передает слова Тамбова ТАСС. Он добавил, что также фиксируется наличие кассетных и минных боеприпасов в жилых домах и на приусадебных участках.
Саперы ежедневно осматривают дома и подвалы, используя специальное оборудование для обнаружения и уничтожения угроз. Военные отмечают, что противник оставляет множество ловушек, что делает работу саперов особенно опасной и важной. Все находки уничтожаются на месте с помощью специализированной техники, заключил Тамбов.