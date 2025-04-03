В Башкирии произошел пожар из-за огня в стиральной машине

Как сообщает МЧС по РБ, инцидент произошел в ванной комнате комнате однокомнатной квартиры. Прибывшие на место пожарные спасли из горящей квартиры троих человек. В том числе одного ребенка и 68-летнегому мужчину с отравлением продуктами горения. Он был госпитализирован в больницу.