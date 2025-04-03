В Башкирии произошел пожар из-за огня в стиральной машине

В Башкирии произошел пожар с пострадавшими из-за огня в стиральной машине. Возгорание началось во время работы прибора в одной из квартир многоквартирного дома в селе Мариинский Стерлитамакского района.
Как сообщает МЧС по РБ, инцидент произошел в ванной комнате комнате однокомнатной квартиры. Прибывшие на место пожарные спасли из горящей квартиры троих человек. В том числе одного ребенка и 68-летнегому мужчину с отравлением продуктами горения. Он был госпитализирован в больницу.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 13 детей. В тушении задействованы 17 человек и 6 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.