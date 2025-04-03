Премьер-министр Австралии обвинил Трампа в предательстве

Премьер Австралии также заявил, что его страна не намерена изменять свои торговые правила ради угождения Соединенным Штатам. «Мы продолжим отстаивать принципы взаимного соглашения [о свободной торговле], чтобы наши продукты не облагались пошлинами так же, как товары, ввозимые в Австралию из Соединенных Штатов, не облагаются никакими тарифами», — добавил он.