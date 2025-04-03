Премьер-министр Австралии обвинил Трампа в предательстве

Австралия негативно отреагировала на новые пошлины Трампа.
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе критически высказался о новых тарифах, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. По мнению Альбанезе, эти меры противоречат дружеским отношениям между двумя странами и угрожают стабильности мировой экономики.
«Тарифы администрации [президента США Дональда Трампа] не имеют под собой никакой логической основы, они противоречат основам партнерства двух наших стран», — заявил Альбанезе на пресс-конференции. Премьер подчеркнул, что новые пошлины повысят стоимость товаров для американских потребителей и добавят неопределённости в экономическую ситуацию в мире.
Премьер Австралии также заявил, что его страна не намерена изменять свои торговые правила ради угождения Соединенным Штатам. «Мы продолжим отстаивать принципы взаимного соглашения [о свободной торговле], чтобы наши продукты не облагались пошлинами так же, как товары, ввозимые в Австралию из Соединенных Штатов, не облагаются никакими тарифами», — добавил он.
Ранее 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в размере 10% на импортируемые товары. Для некоторых стран, включая Австралию, были установлены индивидуальные тарифы на том же уровне. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span.