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Киевлянин признал вину в покушении на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Киевлянин Вадим Чалый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших в рамках уголовного дела о покушении на теракт в отношении трех высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, в жилище которых он организовал доставку 800 граммов взрывчатки под видом подарка от сослуживцев. Об этом он заявил во 2-м Западном окружном военном суде, который приступил к рассмотрению дела по существу.

Источник: РИА "Новости"

«Вину свою полностью признаю, раскаиваюсь и прошу прощения у потерпевших», — сказал он после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Из материалов дела следует, что закончивший колледж по специальности «повар» 29-летний киевлянин активно сотрудничал со следствием, добровольно выдал силовикам свой телефон и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. При этом в документах указано, что подсудимый знал, что в посылках находится взрывчатка, «получил ее, хранил и передал адресатам».