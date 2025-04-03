Киевлянин признал вину в покушении на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Киевлянин Вадим Чалый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших в рамках уголовного дела о покушении на теракт в отношении трех высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, в жилище которых он организовал доставку 800 граммов взрывчатки под видом подарка от сослуживцев. Об этом он заявил во 2-м Западном окружном военном суде, который приступил к рассмотрению дела по существу.