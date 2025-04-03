Киевлянин признал вину в покушении на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ

«Вину свою полностью признаю, раскаиваюсь и прошу прощения у потерпевших», — сказал он после оглашения прокурором обвинительного заключения.
Из материалов дела следует, что закончивший колледж по специальности «повар» 29-летний киевлянин активно сотрудничал со следствием, добровольно выдал силовикам свой телефон и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. При этом в документах указано, что подсудимый знал, что в посылках находится взрывчатка, «получил ее, хранил и передал адресатам».