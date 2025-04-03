Reuters озвучило «главный сюрприз» пошлин Трампа на импорт автомобилей

Reuters раскрыло детали нового тарифа пошлин Трампа.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на ввоз автомобилей и автозапчастей, что затрагивает товары на общую сумму почти в $600 млрд, включая весь компьютерный импорт страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анализ документа, в котором перечислены соответствующие тарифные коды.
Согласно информации агентства, перечень новых пошлин охватывает тарифные коды для важных компонентов, в том числе двигатели, трансмиссии и литий-ионные аккумуляторы. А также менее критичные элементы, такие как шины, амортизаторы и тормозные шланги.
Однако особый интерес вызвало добавление в список четырехзначного тарифного кода, который применяется ко всем компьютерам. «Но главным сюрпризом стало включение четырехзначного тарифного кода, охватывающего все компьютеры», — отмечается в отчете.
Reuters дополняет, что компьютеры являются одной из крупнейших категорий импорта в США, согласно статистике Бюро переписи населения. В прошлом году общий объем ввезенных в страну компьютеров достиг $138,5 млрд.
США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.