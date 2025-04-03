Последствия крушения Ту-22М3 в Иркутской области: сотни домов остались без света

Напомним, в Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВКС России Ту-22М3. Ракетоносец упал в безлюдной местности. Несмотря на то, что экипаж успел катапультироваться, один из лётчиков погиб. Жилые дома во время крушения самолета Ту-22МЗ не пострадали. Это произошло благодаря тому, что пилот увел воздушную машину от населенных пунктов, тем самым сохранив человеческие жизни.