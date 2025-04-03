Последствия крушения Ту-22М3 в Иркутской области: сотни домов остались без света

Более 200 домов в Усольском районе Иркутской области остались без электричества после крушения самолёта Ту-22М3. Воздушное судно задело линию электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В результате падения Ту-22М3 в Иркутской области без света остались 210 домов и три социально-значимых объекта. Аварийные бригады Иркутской электросетевой компании оперативно приступили к восстановительным работам. По словам главы региона, подачу электроэнергии планируется возобновить к утру.
«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет», — уточнил глава региона.
В деревне Буреть Усольского района после падения самолёта временно прекратилась подача электричества к средней школе. Кобзев сообщил, что образовательный процесс не прерывался — для обеспечения работы холодильного оборудования в школе был оперативно подключён бензиновый генератор.
Для минимизации последствий аварии генераторы также установили на водонапорной башне и в котельной, что позволило сохранить подачу воды и тепла в дома местных жителей. Дополнительный генератор доставили на сельскохозяйственное предприятие, чтобы не допустить остановки производства.
На месте происшествия работает бригада из 12 специалистов, занимающихся восстановлением повреждённых электросетей. В Тайтурском муниципальном образовании, куда входит деревня Буреть, объявлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до полного устранения всех последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВКС России Ту-22М3. Ракетоносец упал в безлюдной местности. Несмотря на то, что экипаж успел катапультироваться, один из лётчиков погиб. Жилые дома во время крушения самолета Ту-22МЗ не пострадали. Это произошло благодаря тому, что пилот увел воздушную машину от населенных пунктов, тем самым сохранив человеческие жизни.
Летчики, выжившие после крушения стратегического бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 в Усольском районе Иркутской области, в настоящий момент находятся под наблюдением медицинских работников.
Ранее KP.RU сообщил, что почти год назад, тоже в Иркутской области, также упал такой же стратегический ракетоносец Ту-22М3. Тогда при катапультировании экипажа никто не пострадал, однако обстоятельства обоих происшествий крайне схожи.