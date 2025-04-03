В ЕК пригрозили Трампу контрмерами в ответ на введение пошлин

Европа надеется договориться с США, заявила фон дер Ляйен.
Европа может ввести ответные меры на введение пошлин со стороны США. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что есть готовность к переговорам с США по вопросам пошлин, но если диалог не даст результатов, будут разработаны новые меры для защиты интересов бизнеса.
В Европе ранее выразили озабоченность по поводу нежелания США заключать сделку по торговым пошлинам. Еврокомиссар Марош Шефчович отметил, что отсутствие конструктивного подхода со стороны Вашингтона может усугубить торговый конфликт, передает Pravda.Ru. В ответ на действия США Еврокомиссия решила ввести ответные пошлины на американские товары, что вызвало недовольство некоторых европейских стран, включая Францию, Испанию и Италию, сообщает «Ридус».