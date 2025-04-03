В ЕК пригрозили Трампу контрмерами в ответ на введение пошлин

«В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что есть готовность к переговорам с США по вопросам пошлин, но если диалог не даст результатов, будут разработаны новые меры для защиты интересов бизнеса.