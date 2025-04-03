Глава Еврокомиссии назвала пошлины Трампа ударом по бизнесу во всем мире

США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span.