Глава Еврокомиссии назвала пошлины Трампа ударом по бизнесу во всем мире

Фон дер Ляйен раскритиковала новые пошлины Трампа.
Американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин, что вызвало острую критику со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она осудила эти действия, указав на их губительное воздействие на глобальный бизнес и потребителей.
Фон дер Ляйен выразила свое недовольство в сообщении на социальной платформе X, выделив серьезность последствий американских тарифов. «Универсальные пошлины, которые объявили США, — это серьезный удар по бизнесу и потребителям во всем мире», — отметила она.
США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span.