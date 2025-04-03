В результате обвала горной породы на шахте в Североуральске погиб шахтер

В результате обрушения породы на шахте в Североуральске погиб шахтёр, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Пострадал мужчина 1995 года рождения, который работал горнорабочим очистного забоя. Сейчас следователи выясняют, есть ли в этом происшествии признаки преступления, предусмотренного статьёй 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Накануне в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» обрушились горные породы, один человек оказался под завалами.