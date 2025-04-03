В результате обвала горной породы на шахте в Североуральске погиб шахтер

Пострадал мужчина 1995 года рождения, который работал горнорабочим очистного забоя. Сейчас следователи выясняют, есть ли в этом происшествии признаки преступления, предусмотренного статьёй 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.