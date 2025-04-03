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В результате обвала горной породы на шахте в Североуральске погиб шахтер

2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья, произошел обвал горной породы.
Источник: Аргументы и факты

В результате обрушения породы на шахте в Североуральске погиб шахтёр, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Пострадал мужчина 1995 года рождения, который работал горнорабочим очистного забоя. Сейчас следователи выясняют, есть ли в этом происшествии признаки преступления, предусмотренного статьёй 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Накануне в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» обрушились горные породы, один человек оказался под завалами.