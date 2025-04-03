В Таиланде не испугались самой высокой пошлины на ввоз товаров в США

Пошлины США не скажутся на населении Таиланда, заявила Чинават.
Населению Таиланда не стоит беспокоиться о новой политике США, которая приведет к 36% пошлине на импорт таиландских товаров. Такое заявление сделала премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават.
«Обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению не о чем беспокоиться», — передает слова Чинават портал Thaiger. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных» пошлин, с базовой ставкой в 10%, которая будет регулироваться в зависимости от налогов, взымаемых другими странами на американский импорт.
В Таиланде, где уже существует высокий налог на импорт, власти намерены создать рабочую группу для переговоров с США и ищут решения. Чинават подчеркнула, что обсуждение возможных мер уже ведется и проблем не возникнет.
Министр финансов США Скотт Бессент выразил неопределенность относительно реакции фондовых рынков на недавно введенные импортные пошлины, отмечая, что не может предсказать, как будет себя вести торговля. Он также подчеркнул важность фундаментальных экономических индикаторов, процитировав Уоррена Баффета о том, что рынок представляет собой краткосрочную «голосовательную машину» и долгосрочные «весы», передает «Ридус».