В Таиланде не испугались самой высокой пошлины на ввоз товаров в США

Министр финансов США Скотт Бессент выразил неопределенность относительно реакции фондовых рынков на недавно введенные импортные пошлины, отмечая, что не может предсказать, как будет себя вести торговля. Он также подчеркнул важность фундаментальных экономических индикаторов, процитировав Уоррена Баффета о том, что рынок представляет собой краткосрочную «голосовательную машину» и долгосрочные «весы», передает «Ридус».