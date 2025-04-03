В Североуральске погиб рабочий при обрушении шахты «Ново-Кальинская»

Инцидент случился поздно вечером 2 апреля: в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород на отметке 1010 м пострадал горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. СКР проводит проверку по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратурой также организована проверка: по предварительным данным, обвал произошел в 23:30, шесть человек из семи, работавших в шахте, смогли подняться на поверхность.