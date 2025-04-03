В башкирском селе в квартире вспыхнула стиральная машина и едва не погубила пенсионера

В селе Мариинский Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Хвойной. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в ванной вспыхнула стиральная машина.
Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти трех человек, среди которых был один ребенок. С отравлением продуктами горения легкой степени был госпитализирован 68-летний мужчина.
До прибытия специалистов из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 13 детей. Для ликвидации пожара привлекались 17 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники.
Причины возгорания устанавливаются. Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС.
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