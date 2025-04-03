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В башкирском селе в квартире вспыхнула стиральная машина и едва не погубила пенсионера

Житель Башкирии пострадал в пожаре из-за загоревшейся стиральной машины.
Источник: Комсомольская правда

В селе Мариинский Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Хвойной. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в ванной вспыхнула стиральная машина.

Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти трех человек, среди которых был один ребенок. С отравлением продуктами горения легкой степени был госпитализирован 68-летний мужчина.

До прибытия специалистов из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 13 детей. Для ликвидации пожара привлекались 17 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники.

Причины возгорания устанавливаются. Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС.

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