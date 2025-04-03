В Челябинской области за получение крупной взятки осудят депутата из Троицка

По данным следствия, с 2020 по 2024 годы директор муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», он же депутат, получил взятку в виде денег в размере не менее 200 тыс. рублей от бизнесмена «за совершение незаконных действий, а именно за заключение договоров аренды нежилого помещения».