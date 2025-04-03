В Челябинской области за получение крупной взятки осудят депутата из Троицка

Также на скамью подсудимых отправляется индивидуальный предприниматель.
По данным следствия, с 2020 по 2024 годы директор муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», он же депутат, получил взятку в виде денег в размере не менее 200 тыс. рублей от бизнесмена «за совершение незаконных действий, а именно за заключение договоров аренды нежилого помещения».
В итоге народного избранника обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий), второго фигуранта — пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
«Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — говорят в региональном Главке МВД.
Напомним, речь идет про депутата городского Собрания от «Единой России», директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» Валерия Спиридонова.