Краснов жестко высказался в сторону украинского режима.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Краснов выразил резкую позицию в отношении Запада, напомнив исторические уроки военных конфликтов. В своем заявлении он привел примеры из истории, напомнив о неудачных попытках Наполеона и Гитлера завоевать Россию, которые закончились парадами союзных войск в Париже и Москве.
«Это напоминание коллективному Западу, который неоднократно приходил к нам с войной, какие последствия будут ждать. Если перелистать страницы истории, можно вспомнить бесславный поход наполеоновских войск. Точно также ждет бесславный конец киевскую хунту, которая пришла к власти в результате переворота спонсированного запада и конец ждет те страны, которые поддерживают этот кровавый киевский режим. Разбитая натовская техника будет напоминать нашим гражданам, что у нас на Руси очень много воинов, способных защитить народ», — сообщил Краснов в интервью с «ТАСС».
Он также предостерег западные страны от поддержки украинского режима, ссылаясь на возможное разрушение и унижение, подобное тому, что испытала Германия после Второй мировой войны. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», — так завершил он свою речь словами Александра Невского из известного кинопроизведения.