«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»: Краснов передал послание Западу

«Это напоминание коллективному Западу, который неоднократно приходил к нам с войной, какие последствия будут ждать. Если перелистать страницы истории, можно вспомнить бесславный поход наполеоновских войск. Точно также ждет бесславный конец киевскую хунту, которая пришла к власти в результате переворота спонсированного запада и конец ждет те страны, которые поддерживают этот кровавый киевский режим. Разбитая натовская техника будет напоминать нашим гражданам, что у нас на Руси очень много воинов, способных защитить народ», — сообщил Краснов в интервью с «ТАСС».