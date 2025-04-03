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Кобзев: в районе падения ТУ-22М3 восстановили энергоснабжение двух поселков

По словам главы Иркутской области, без света остается только деревня Буреть.
Источник: Аргументы и факты

В Усольском районе Иркутской области, где накануне потерпел крушение стратегический ракетоносец ТУ-22М3, восстановлена подача электроэнергии в два поселка, оставшихся без света в результате повреждения самолетом линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

«В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек», — написал губернатор.

По его словам, восстановить энергоснабжение Бурети предполагается к 14:00.

Напомним, в минувшую среду ТУ-22М3 потерпел крушение в районе Бурети при выполнении планового полета. Один из пилотов самолета погиб. Ранее сообщалось, что ракетоносец разбился из-за технической неисправности.