Кобзев: в районе падения ТУ-22М3 восстановили энергоснабжение двух поселков

В Усольском районе Иркутской области, где накануне потерпел крушение стратегический ракетоносец ТУ-22М3, восстановлена подача электроэнергии в два поселка, оставшихся без света в результате повреждения самолетом линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.
«В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек», — написал губернатор.
По его словам, восстановить энергоснабжение Бурети предполагается к 14:00.
Напомним, в минувшую среду ТУ-22М3 потерпел крушение в районе Бурети при выполнении планового полета. Один из пилотов самолета погиб. Ранее сообщалось, что ракетоносец разбился из-за технической неисправности.