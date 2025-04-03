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В Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству акриловых ванн

Из-за него эвакуировались 35 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 2 апреля произошел пожар в цехе по производству акриловых ванн. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании по адресу: 2-й Системный переулок поступило спасателям в 22:02.

— На площади 15 квадратных метров повреждены: установка для нанесения полимерных материалов и внутренняя отделка цеха по производству акриловых ванн, — рассказали в МЧС.

К месту пожара выезжали пять единиц техники и 19 спасателей. Пожар удалось ликвидировать до прибытия МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.