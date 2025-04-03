В Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству акриловых ванн

В Екатеринбурге 2 апреля произошел пожар в цехе по производству акриловых ванн. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании по адресу: 2-й Системный переулок поступило спасателям в 22:02.
— На площади 15 квадратных метров повреждены: установка для нанесения полимерных материалов и внутренняя отделка цеха по производству акриловых ванн, — рассказали в МЧС.
К месту пожара выезжали пять единиц техники и 19 спасателей. Пожар удалось ликвидировать до прибытия МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.