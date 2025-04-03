Уроженка Башкирии, выжившая в Египте, пережила клиническую смерть

Уроженка Башкирии, выжившая в Египте при затоплении батискафа, пережила клиническую смерть. Кристина Валиуллина дала первый комментарий журналистам.
Женщина рассказала «Известиям», что из-за врачебной ошибки их сначала признали погибшими, но позже выяснилось, что Кристина и дети выжили. К сожалению, ее муж Равиль, который помогал спасать других людей, скончался через несколько дней.
«Как я это пережила, это знает, наверное, только человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Мы все пережили то, что врагу не пожелаешь. Хочу быстрее восстановиться. Я пережила клиническую смерть, спасибо докторам Египта, которые меня спасли и оказали адекватную помощь мне и моим детям», — рассказала Кристина Валиуллина.
Напомним, 27 марта батискаф «Синдбад» затонул во время подводной экскурсии у коралловых рифов в Египте. На борту находились 50 человек, включая 45 туристов из разных стран. Среди пассажиров оказалась семья врачей из Татарстана с детьми. Сначала взрослых считали погибшими, но потом выяснилось, что уроженка села Бураево выжила. Путаница произошла из-за того, что компания, которая занималась погружениями, не вела учет клиентов.