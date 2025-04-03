Уроженка Башкирии, выжившая в Египте, пережила клиническую смерть

«Как я это пережила, это знает, наверное, только человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Мы все пережили то, что врагу не пожелаешь. Хочу быстрее восстановиться. Я пережила клиническую смерть, спасибо докторам Египта, которые меня спасли и оказали адекватную помощь мне и моим детям», — рассказала Кристина Валиуллина.