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Войска «Север» почти выбили ВСУ из Курской области

В Курской области войска группировки «Север» почти вытеснили ВСУ, оставив лишь узкий коридор вдоль границы. Об этом рассказал источник из группировки.

ВС РФ планомерно выдавливают ВСУ с территории Курской области.

В Курской области войска группировки «Север» почти вытеснили ВСУ, оставив лишь узкий коридор вдоль границы. Об этом рассказал источник из группировки.

«В Курской области остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что войска почти полностью вытеснили ВСУ из Курской области и продолжают продвижение к границе с Сумской областью.

Группировка использует артиллерию для уничтожения позиций вооруженных сил Украины. Затем штурмовые группы зачищают территорию, уменьшая контроль со стороны Украины, заключил военнослужащий.

После попытки вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, почти вся территория региона была освобождена. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. С 8 марта ВС РФ проводили масштабную операцию по вытеснению противника, благодаря чему им удалось быстро продвинуться в глубь расположения украинских войск, что привело к их отступлению, передает «Ридус».