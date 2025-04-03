После попытки вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, почти вся территория региона была освобождена. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. С 8 марта ВС РФ проводили масштабную операцию по вытеснению противника, благодаря чему им удалось быстро продвинуться в глубь расположения украинских войск, что привело к их отступлению, передает «Ридус».