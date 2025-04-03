ВС РФ планомерно выдавливают ВСУ с территории Курской области.
В Курской области войска группировки «Север» почти вытеснили ВСУ, оставив лишь узкий коридор вдоль границы. Об этом рассказал источник из группировки.
«В Курской области остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что войска почти полностью вытеснили ВСУ из Курской области и продолжают продвижение к границе с Сумской областью.
Группировка использует артиллерию для уничтожения позиций вооруженных сил Украины. Затем штурмовые группы зачищают территорию, уменьшая контроль со стороны Украины, заключил военнослужащий.
После попытки вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, почти вся территория региона была освобождена. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. С 8 марта ВС РФ проводили масштабную операцию по вытеснению противника, благодаря чему им удалось быстро продвинуться в глубь расположения украинских войск, что привело к их отступлению, передает «Ридус».