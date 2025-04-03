В Чебоксарах потушили пожар на площади 300 кв. м

«В 06:01 [мск] пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила в 00:59 мск, горели дома в микрорайоне Гремячево. В тушении участвовали 30 человек и 10 единиц техники.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пожар в Чебоксарах, где горели два частных дома на площади 300 кв. м, потушен, сообщили в ГУ МЧС РФ по Чувашии.
«В 06:01 [мск] пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила в 00:59 мск, горели дома в микрорайоне Гремячево. В тушении участвовали 30 человек и 10 единиц техники.