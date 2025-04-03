В Бангкоке нашли 14 тел погибших под руинами рухнувшего здания

Спасатели в Бангкоке продолжают доставать людей из-под завалов.
После сильного землетрясения в Бангкоке, команды спасателей обнаружили 14 тел под развалинами 30-этажного здания Управления генерального аудитора, как сообщает издание The Nation. Согласно последней информации, число погибших на данной локации увеличилось до 29, с девятью ранеными и 59 пропавшими без вести.
«Из обнаруженных 14 тел удалось извлечь только одно», — сообщил мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан, пишет The Nation. Ожидается, что оставшиеся тела будут извлечены из обломков в ближайший четверг. Спасательные бригады в настоящее время фокусируют свои усилия на доступе к лифтовому шахту, где возможно находятся выжившие.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, по данным метеодепартамента Таиланда. В Мьянме число жертв превысило 3000 человек. Таиланд также значительно пострадал от этого землетрясения, особенно пострадали Бангкок и прилегающие районы, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Бангкока отменили режим чрезвычайной ситуации после стабилизации ситуации в городе.