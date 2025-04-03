Рыбак погиб на озере в Сосновском районе

МЧС напоминает, что весной нужно быть крайне осторожными на водоёмах. Лёд может и выглядит прочным, но далеко не факт, что он не треснет от малейшего воздействия. Погода в регионе стоит тёплая. Снег во многих населённых пунктах полностью растаял, потому глупо и крайне опасно надеяться, что лёд останется таким же прочным, каким он был зимой.