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Рыбак погиб на озере в Сосновском районе

Крайне неудачно для южноуральца прошла последняя рыбалка. Мужчина последовал примеру «коллег» и вышел на лёд озера Агашкуль, вот только не учёл, что на улице давно весна. Историей рыбалки, обернувшейся трагедией, поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Источник: Южноуральская панорама

Пропавшего рыбака некоторое время искали в Сосновском районе спасательные службы. В итоге им удалось найти южноуральца, вот только, к сожалению, уже было поздно. На берег водоёма вытащили безжизненное тело рыбака, провалившегося под лёд.

МЧС напоминает, что весной нужно быть крайне осторожными на водоёмах. Лёд может и выглядит прочным, но далеко не факт, что он не треснет от малейшего воздействия. Погода в регионе стоит тёплая. Снег во многих населённых пунктах полностью растаял, потому глупо и крайне опасно надеяться, что лёд останется таким же прочным, каким он был зимой.