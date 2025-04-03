Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии задержали подростка за пропаганду терроризма

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Подростка задержали в Абакане в Хакасии по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый разместил в запрещенной в России соцсети видеоролики, содержащие пропаганду деятельности террористической организации, деятельность которой решением Верховного суда РФ запрещена на территории страны.

В ведомстве напомнили, что санкции этой статьи предусматривают штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до семи лет.