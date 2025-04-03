В Хакасии задержали подростка за пропаганду терроризма

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый разместил в запрещенной в России соцсети видеоролики, содержащие пропаганду деятельности террористической организации, деятельность которой решением Верховного суда РФ запрещена на территории страны.
В ведомстве напомнили, что санкции этой статьи предусматривают штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до семи лет.