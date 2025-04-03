Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над шестью российскими регионами.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 23 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью, а также по пять — над Орловской и Курской областями.

Еще четыре дрона сбиты над Калужской областью, два — над Белгородской, один — над Смоленской.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, накануне в Таганроге в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека, было повреждено 228 окон в многоквартирных домах.