Силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 23 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью, а также по пять — над Орловской и Курской областями.
Еще четыре дрона сбиты над Калужской областью, два — над Белгородской, один — над Смоленской.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, накануне в Таганроге в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека, было повреждено 228 окон в многоквартирных домах.