Из-под завалов дома в Мьянме извлекли тело, предположительно, россиянина

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, по данным метеодепартамента Таиланда. В Мьянме число жертв превысило 3000 человек. Таиланд также значительно пострадал от этого землетрясения, особенно пострадали Бангкок и прилегающие районы, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Бангкока отменили режим чрезвычайной ситуации после стабилизации ситуации в городе.