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Из-под завалов дома в Мьянме извлекли тело, предположительно, россиянина

В Мьянме, в городе Мандалай, после землетрясения из-под развалин было извлечено тело, предположительно, гражданина России. По информации источника, мужчина работал учителем.

Один россиянин погиб из-за землетрясений в Мьянме.

В Мьянме, в городе Мандалай, после землетрясения из-под развалин было извлечено тело, предположительно, гражданина России. По информации источника, мужчина работал учителем.

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он добавил, что тело погибшего будет направлено в Москву для генетический экспертизы.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, по данным метеодепартамента Таиланда. В Мьянме число жертв превысило 3000 человек. Таиланд также значительно пострадал от этого землетрясения, особенно пострадали Бангкок и прилегающие районы, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Бангкока отменили режим чрезвычайной ситуации после стабилизации ситуации в городе.