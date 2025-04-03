Из-под завалов дома в Мьянме извлекли тело, предположительно, россиянина

Один россиянин погиб из-за землетрясений в Мьянме.
В Мьянме, в городе Мандалай, после землетрясения из-под развалин было извлечено тело, предположительно, гражданина России. По информации источника, мужчина работал учителем.
«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он добавил, что тело погибшего будет направлено в Москву для генетический экспертизы.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, по данным метеодепартамента Таиланда. В Мьянме число жертв превысило 3000 человек. Таиланд также значительно пострадал от этого землетрясения, особенно пострадали Бангкок и прилегающие районы, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны. Власти Бангкока отменили режим чрезвычайной ситуации после стабилизации ситуации в городе.