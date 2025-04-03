В Забайкалье горит лес на площади 1 тыс. га

«Установлено, что возгорание зафиксировано 30 марта 2025 года в 07:30 (01:30 мск) на территории Новотроицкого участкового лесничества на расстоянии 52 км от населенного пункта на площади 50 га. На тушение прибыли 19 человек и 5 единиц техники, после привлечения дополнительных сил группировка тушения составила 42 человека и 9 единиц техники. Несмотря на принятые меры, в течение трех суток пожар не ликвидирован, а его площадь увеличилась в 20 раз — до 1 тыс. га», — говорится в сообщении.