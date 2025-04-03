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В Забайкалье горит лес на площади 1 тыс. га

ЧИТА, 3 апреля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара, действующего с 30 марта у села Ильинка Читинского района, составила 1 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«Установлено, что возгорание зафиксировано 30 марта 2025 года в 07:30 (01:30 мск) на территории Новотроицкого участкового лесничества на расстоянии 52 км от населенного пункта на площади 50 га. На тушение прибыли 19 человек и 5 единиц техники, после привлечения дополнительных сил группировка тушения составила 42 человека и 9 единиц техники. Несмотря на принятые меры, в течение трех суток пожар не ликвидирован, а его площадь увеличилась в 20 раз — до 1 тыс. га», — говорится в сообщении.

Сейчас изыскиваются дополнительные силы и средства для тушения лесного пожара.