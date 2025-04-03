Бастрыкин ждет доклад о драке подростков в челябинской «Плодушке»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправных действий в отношении подростков в Челябинской области. Об этом сообщает telegram-канал челябинского следкома.
«В соцмедиа сообщается, что в Челябинске группа молодых людей избила двух подростков из-за ранее высказанных оскорблений. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Колбасину А. И. организовать проверку и представить доклад по доводам публикации», — говорится в сообщении.
Напомним, полиция проводит проверку по факту нападения толпы из десяти человек на двух подростков в Ленинском районе Челябинска. Предварительно, в результате потасовки один из потерпевших получил сотрясение мозга и перелом носа, ушибы тела и сильно повредил руку. У второго — ушибы и ссадины.