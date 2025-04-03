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Мать и ребёнок пострадали в ДТП с участием трёх машин в Находке

По факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД

В Находке ДТП с участием трёх автомобилей привело к травмам женщины и её малолетней дочери, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Сиреневая и Северная. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Honda Fit, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд Toyota Corolla Fielder, двигавшейся по главной. В результате столкновения «Тойоту» отбросило на припаркованный Honda Civic Ferio.

Травмы в аварии получили 34-летняя водитель Toyota Corolla Fielder и её 4-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Водитель Honda Fit за рулём с 2017 года, ранее привлекался к административной ответственности один раз.

Полицейские продолжают проверку. Назначены экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, таксист сбил мужчину и ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 31 марта на улице Шилкинской во Владивостоке. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.