Мать и ребёнок пострадали в ДТП с участием трёх машин в Находке

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Сиреневая и Северная. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Honda Fit, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд Toyota Corolla Fielder, двигавшейся по главной. В результате столкновения «Тойоту» отбросило на припаркованный Honda Civic Ferio.