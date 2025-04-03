Российская армия почти вытеснила ВСУ из Курской области.
Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится в течение нескольких дней. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там все-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — поделился депутат в разговоре с «Лентой.ру».
Россия освободила почти всю территорию Курской области, которую ранее заняли ВСУ в ходе своего вторжения в регион, а когда отступали не успели даже скрыть следы преступлений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза международной организации по «формуле Арриа», посвященного «Дезинформации и саботажу мирного процесса на Украине».