Россия освободила почти всю территорию Курской области, которую ранее заняли ВСУ в ходе своего вторжения в регион, а когда отступали не успели даже скрыть следы преступлений. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза международной организации по «формуле Арриа», посвященного «Дезинформации и саботажу мирного процесса на Украине».