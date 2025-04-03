К делу о разливе мазута в Черном море привлекли Международный фонд

Ранее ответчики предложили создать фонды ограничения ответственности на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» до 2030 года. В Морспасслужбе не возражают против этой меры, но считают ее преждевременной. Суд пока не вынес решения по данному вопросу.