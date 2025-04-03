К делу о разливе мазута в Черном море привлекли Международный фонд

Иск против владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров — компаний «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл» — подала Морская спасательная служба. Сумма требований пока не раскрывается, пишет «Ъ».
Ранее ответчики предложили создать фонды ограничения ответственности на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» до 2030 года. В Морспасслужбе не возражают против этой меры, но считают ее преждевременной. Суд пока не вынес решения по данному вопросу.
Представители судовладельцев пояснили, что в случае недостаточности гарантийных средств к компенсациям могут быть привлечены ресурсы Международного фонда, работающего по конвенции 1992 года. Фонд базируется в Лондоне и выплачивает компенсации при недостаточности национальных механизмов возмещения ущерба.
Кроме Международного фонда, третьими лицами в деле выступают Генпрокуратура и Ространснадзор. Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».