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В Мьянме после землетрясения обнаружено тело, предположительно, россиянина

При разборе завалов в Мандалае найдено тело, вероятно, пропавшего россиянина.

Источник: Аргументы и факты

В городе Мандалай в Мьянме при разборе завалов после землетрясения извлекли, предположительно, тело россиянина, передает ТАСС.

Источник в медицинских кругах рассказал, что при погибшем был паспорт. Мужчина работал учителем.

Отмечается, что фрагменты тела погибшего будут направлены в Москву для генетической экспертизы.

Ранее сообщалось о пропавшем без вести россиянине после землетрясения в Мьянме.

Напомним, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Сообщалось, что в результате землетрясения погибли более 2,7 тысячи человек, ещё сотни человек пропали без вести.