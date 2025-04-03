В Мьянме после землетрясения обнаружено тело, предположительно, россиянина

В городе Мандалай в Мьянме при разборе завалов после землетрясения извлекли, предположительно, тело россиянина, передает ТАСС.
Источник в медицинских кругах рассказал, что при погибшем был паспорт. Мужчина работал учителем.
Отмечается, что фрагменты тела погибшего будут направлены в Москву для генетической экспертизы.
Ранее сообщалось о пропавшем без вести россиянине после землетрясения в Мьянме.
Напомним, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Сообщалось, что в результате землетрясения погибли более 2,7 тысячи человек, ещё сотни человек пропали без вести.