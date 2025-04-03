Неизвестный водитель насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП в Перми

Трагедия с пешеходом случилась в Дзержинском районе города. Ночью 3 апреля женщина 1977-го года рождения шла по улице Маяковского и в один момент решила перейти проезжую часть в месте, которое не предназначено для этого. Около 00:20 часов она вышла на дорогу неподалёку от дома № 12 Б. В этот момент в пешехода врезался неустановленный автомобиль, который сбил женщину. Пермячка получила смертельную травму и скончалась на месте аварии. Неизвестный водитель, который был за рулём машины, скрылся с места ДТП. Сотрудники госавтоинспекции начали проверку по факту смертельной аварии. Сейчас в полиции уточняют все обстоятельства происшествия.