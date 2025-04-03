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Неизвестный водитель насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП в Перми

Авария случилась ночью 3 апреля.

Источник: Соцсети

Женщина в Перми была насмерть сбита неизвестным водителем, который сбежал с места ДТП, сообщает управление ГАИ Пермского края.

Трагедия с пешеходом случилась в Дзержинском районе города. Ночью 3 апреля женщина 1977-го года рождения шла по улице Маяковского и в один момент решила перейти проезжую часть в месте, которое не предназначено для этого. Около 00:20 часов она вышла на дорогу неподалёку от дома № 12 Б. В этот момент в пешехода врезался неустановленный автомобиль, который сбил женщину. Пермячка получила смертельную травму и скончалась на месте аварии. Неизвестный водитель, который был за рулём машины, скрылся с места ДТП. Сотрудники госавтоинспекции начали проверку по факту смертельной аварии. Сейчас в полиции уточняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о ДТП в Чусовом, где автомобиль наехал на ребёнка. После аварии машина уехала с места происшествия. Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил подростка.