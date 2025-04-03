Два посёлка подключили к электричеству после крушения Ту-22М3 под Иркутском

В настоящее время без света остаётся только деревня Буреть, где проживают около 670 человек. Ориентировочное время восстановления питания, по словам энергетиков, — 14:00 (9:00 мск). Жалоб от населения в связи со сложившейся ситуацией не поступало, добавил чиновник.
«Чтобы жители деревни не остались без других коммунальных ресурсов, на водонапорной башне и в котельной подключены генераторы. Ещё один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство», — добавил Кобзев.
Напомним, что 2 апреля в Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж самолёта катапультировался. Один пилот погиб. Разрушений домов и пострадавших среди населения нет.