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Шахту «Русала» проверяют после гибели горнорабочего

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после гибели шахтера на Среднем Урале. Напомним, поздним вечером 2 апреля на шахте Ново-Кальинская (входит в АО СУБР, которое принадлежит Русалу) в поселке Калья города Североуральска случился горный удар.

В результате произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, пострадал горнорабочий очистного забоя, от полученных травм он скончался. Сейчас проводится проверка. Речь может идти о статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сообщение об инциденте на шахте поступило в территориальный отдел полиции 2 апреля в 23:30.

«На место происшествия выехали представители МВД, которые во взаимодействии с сотрудниками СКР и МЧС в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. Погибшего шахтера в 7:40 обнаружили представители местного горноспасательного отряда», — уточнил полковник Горелых.

Также свою проверку организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, предварительно, на смене на данном участке находились семь человек. Шесть из них смогли подняться на поверхность. В прокуратуре намерены дать оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.