Шахту «Русала» проверяют после гибели горнорабочего

Также свою проверку организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, предварительно, на смене на данном участке находились семь человек. Шесть из них смогли подняться на поверхность. В прокуратуре намерены дать оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.