В Крыму нашли девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В среду, 2 апреля, в Джанкое уничтожили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Сотрудники ведомства нашли девять взрывоопасных предметов. Они обнаружили семь артиллерийских снарядов и две минометные мины. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.