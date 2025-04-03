В Хабаровске пожарные спасли женщину на Краснореченской

В Хабаровске днём 3 апреля загорелась квартира в пятиэтажке на улице Краснореченской, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные МЧС оперативно прибыли на место — в тушении участвовали три расчёта и восемь бойцов.
Возгорание охватило 20 квадратных метров на третьем этаже. Из подъезда эвакуировали четырёх человек, ещё одну женщину вывели с помощью спасательного устройства. Открытое горение ликвидировали за 30 минут.
Информации о пострадавших не поступало. Дознаватели МЧС выясняют причины пожара.