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В Хабаровске пожарные спасли женщину на Краснореченской

Огонь охватил квартиру на третьем этаже, жильцов эвакуировали.

Источник: Соцсети

В Хабаровске днём 3 апреля загорелась квартира в пятиэтажке на улице Краснореченской, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные МЧС оперативно прибыли на место — в тушении участвовали три расчёта и восемь бойцов.

Возгорание охватило 20 квадратных метров на третьем этаже. Из подъезда эвакуировали четырёх человек, ещё одну женщину вывели с помощью спасательного устройства. Открытое горение ликвидировали за 30 минут.

Информации о пострадавших не поступало. Дознаватели МЧС выясняют причины пожара.