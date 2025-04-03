Киевлянин признал вину в покушении на теракт в отношении офицеров МО РФ

Из материалов дела следует, что 29-летний житель Киева активно сотрудничал со следствием. Он добровольно предоставил силовикам свой телефон и помог раскрыть преступления, в которых его обвиняют. В документах указано, что подсудимый знал о содержимом посылок, получил их, хранил и передал адресатам.