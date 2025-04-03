Киевлянин признал вину в покушении на теракт в отношении офицеров МО РФ

Житель Киева Вадим Чалый признал свою вину в рамках уголовного дела, связанного с покушением на теракт против трёх высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. Об этом он сообщил во время заседания 2-го Западного окружного военного суда, где началось рассмотрение дела по существу.
Он организовал доставку 800 граммов взрывчатых веществ в их жильё, выдав их за подарок от коллег.
«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь и прошу прощения у потерпевших», — сказал он после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.
Из материалов дела следует, что 29-летний житель Киева активно сотрудничал со следствием. Он добровольно предоставил силовикам свой телефон и помог раскрыть преступления, в которых его обвиняют. В документах указано, что подсудимый знал о содержимом посылок, получил их, хранил и передал адресатам.
Сотрудники Службы безопасности Украины определили для себя три приоритетные цели — высокопоставленные полковники Министерства обороны Российской Федерации, которые руководят российскими военными подразделениями, в том числе в зоне боевых действий.