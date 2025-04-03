КГК назвал крупное заблуждение белорусов о криптовалюте. Подробности в специальном фильме телеканала ОНТ рассказал начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Владислав Ларионов, пишет БелТА.
По его словам, за последний год ведомством совместно со Следственным комитетом было обнаружено около 70 преступлений, который связаны с финансированием различного рода деструктивной деятельности.
Вместе с тем Ларионов уточнил, что большинство продолжает до сих пор считать, что криптовалюта является анонимным и безопасным средством платежа, однако это не так.
— Это большое заблуждение, которое некоторых граждан привело к немалым срокам лишения свободы, — заявил представитель Комитета госконтроля.
Тем временем МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».
Ранее МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.
Кроме того, НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек: «Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств».