Кто погиб на уральской шахте в результате горного удара?

В спасательной операции, которая развернулась минувшей ночью на шахте «Ново-Кальинская» под Североуральском, принимали участие около двух десятков сотрудников МЧС. Известно, что на смене на данном участке в момент обвала породы находились семь человек, но только шесть из них поднялись на поверхность.