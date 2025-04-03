Кто погиб на уральской шахте в результате горного удара?

В Свердловском городе Североуральске следователи устанавливают обстоятельства гибели шахтера в результате горного удара. Трагедия случилась поздним вечером 2 апреля в поселке Калья. После обвала горной породы на отметке 1010 метров под завалами остался один из рабочих. Его нашли только утром. Подробности — в материале ural.aif.ru.
Смертельные повреждения.
В спасательной операции, которая развернулась минувшей ночью на шахте «Ново-Кальинская» под Североуральском, принимали участие около двух десятков сотрудников МЧС. Известно, что на смене на данном участке в момент обвала породы находились семь человек, но только шесть из них поднялись на поверхность.
Тело шахтера обнаружили в 07.40 в четверг, 3 апреля, представители местного горноспасательного отряда.
По данным руководителя пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, погибший — 30-летний горнорабочий очистного забоя. В результате ЧП мужчина получил смертельные повреждения.
«По факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сообщает региональный Следственный комитет.
Тело шахтера направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти погибшего мужчины.
Не в первый раз.
Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Специалистам ведомства предстоит дать оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.
Похожий инцидент на шахте «Ново-Кальинская» произошел в декабре 2024 года. Тогда в результате обрушения горной породы погиб горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения. Она скончался, когда его поднимали на поверхность спасатели.
А в апреле прошлого года один из рабочих погиб на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском. Тогда обрушение произошло на отметке 338 метров, под завалами оказались пять человек. Один из них — 37-летний мужчина — в итоге погиб.