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В Аксайском районе в ДТП с перевертышем пострадал пассажир

Под Ростовом перевернулся грузовик, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло ДТП с перевертышем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону.

По данным ведомства, 2 апреля в хуторе Большой Лог Аксайского района произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ФАВ» двигался по улице Советской, в районе дома № 39. В какой-то момент он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

Грузовик вылетел с проезжей части и перевернулся. В результате пострадал пассажир 25 лет. С травмами его доставили в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.