В Аксайском районе в ДТП с перевертышем пострадал пассажир

По данным ведомства, 2 апреля в хуторе Большой Лог Аксайского района произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ФАВ» двигался по улице Советской, в районе дома № 39. В какой-то момент он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.