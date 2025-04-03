В Кемеровской области завели дело из-за обрушения стены жилого дома

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения внешней стены жилого многоквартирного дома в Гурьевске по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обрушение кирпичной кладки внешней стены двухэтажного жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина в Гурьевске, произошло 2 апреля. В результате частичного обрушения внешней стены никто не пострадал.
В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что жители, проживавшие в непосредственной близости от обрушившегося фасада здания, были переселены в маневренное жилье. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о признании дома аварийным.