В Самарской области мужчина на глазах у полиции съел 5 пакетиков с наркотиками

Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Еще в августе 2024 года полицейскими был задержан мужчина, которого подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ. Тогда у задержанного нашли значительную дозу. Уголовное дело по этому эпизоду направили в суд.
Далее силовики вышли на того, кто продал мужчине вещества. Им оказался житель Новокуйбышевска, который рассказал полиции, что купил наркотики для дальнейшей продажи. Однако, после того как он увидел несколько незнакомых человек у своего подъезда, проглотил пакетики с веществом.
После процедур по извлечению проглоченного выяснилось, что во всех 5 пакетиках оказался метадон. Сейчас уголовное дело передано в суд.
Ранее мы писали о 41-летнем жителе Самары, который был задержан с 60 граммами запрещенных веществ. Мужчина оказался водителем одной из городских компаний. Свой поступок он оправдал желанием скорее закрыть проценты по кредиту.