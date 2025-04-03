В Самарской области мужчина на глазах у полиции съел 5 пакетиков с наркотиками

Далее силовики вышли на того, кто продал мужчине вещества. Им оказался житель Новокуйбышевска, который рассказал полиции, что купил наркотики для дальнейшей продажи. Однако, после того как он увидел несколько незнакомых человек у своего подъезда, проглотил пакетики с веществом.