КГК объяснил, что делать белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз

Он подчеркнул, что организаторы подобных сборов уже не прикрываются какими-то благовидными целями. Он заявил, что они открыто говорят про свои намерения. Представитель Комитета госконтроля обратил внимание, что лица, которые поддерживают их финансово, прекрасно понимают, куда и для чего перечисляют деньги.