Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК объяснил, что делать белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз

КГК сказал, что грозит белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз.

Источник: Комсомольская правда

КГК объяснил, что делать белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз. Подробности в специальном фильме телеканала ОНТ сообщил начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Владислав Ларионов.

Он подчеркнул, что организаторы подобных сборов уже не прикрываются какими-то благовидными целями. Он заявил, что они открыто говорят про свои намерения. Представитель Комитета госконтроля обратил внимание, что лица, которые поддерживают их финансово, прекрасно понимают, куда и для чего перечисляют деньги.

— Здесь уже сказать о том, что мы заблуждались, не получится, — заявил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК.

В эфире телеканала ОНТ обратили внимание на то, что есть люди, которые переводили деньги экстремистам разово. Таким белорусам дают возможность искупить вину и заплатить крупный штраф.

Ларионов подчеркнул, что у каждого белоруса, который совершил финансирование террористической или экстремистской деятельности, есть возможность избежать уголовной ответственности.

— Для этого необходимо своевременно заявить о совершенном им преступлении, а также способствовать его предотвращению и выявлению. В этом всем ключевое значение имеет слово «своевременно».

Представитель ведомства добавляет, что в противном случае указанных лиц ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет за финансирование экстремистской деятельности и до 15 лет — за финансирование террористической деятельности.

Ранее КГК назвал крупное заблуждение белорусов о криптовалюте.

Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.

А еще МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».