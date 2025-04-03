КГК объяснил, что делать белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз. Подробности в специальном фильме телеканала ОНТ сообщил начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Владислав Ларионов.
Он подчеркнул, что организаторы подобных сборов уже не прикрываются какими-то благовидными целями. Он заявил, что они открыто говорят про свои намерения. Представитель Комитета госконтроля обратил внимание, что лица, которые поддерживают их финансово, прекрасно понимают, куда и для чего перечисляют деньги.
— Здесь уже сказать о том, что мы заблуждались, не получится, — заявил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК.
В эфире телеканала ОНТ обратили внимание на то, что есть люди, которые переводили деньги экстремистам разово. Таким белорусам дают возможность искупить вину и заплатить крупный штраф.
Ларионов подчеркнул, что у каждого белоруса, который совершил финансирование террористической или экстремистской деятельности, есть возможность избежать уголовной ответственности.
— Для этого необходимо своевременно заявить о совершенном им преступлении, а также способствовать его предотвращению и выявлению. В этом всем ключевое значение имеет слово «своевременно».
Представитель ведомства добавляет, что в противном случае указанных лиц ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет за финансирование экстремистской деятельности и до 15 лет — за финансирование террористической деятельности.
Ранее КГК назвал крупное заблуждение белорусов о криптовалюте.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.
А еще МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».