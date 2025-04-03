Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы

По данным криминальной полиции, во время последнего преступления подозреваемые напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.