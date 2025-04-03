Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы

По информации пресс-службы полиции города, самому младшему из них 26 лет, самому старшему — 51.
В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района.
По данным криминальной полиции, во время последнего преступления подозреваемые напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.
При задержании в автомобиле подозреваемых были обнаружены и изъяты два газотравматических пистолета. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется расследование.
Полицейские продолжают оперативные мероприятия для установления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.