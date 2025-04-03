Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы

В Алматы провели спецоперацию по задержанию четверых мужчин, грабивших людей, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Алматы

По информации пресс-службы полиции города, самому младшему из них 26 лет, самому старшему — 51.

В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района.

По данным криминальной полиции, во время последнего преступления подозреваемые напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.

При задержании в автомобиле подозреваемых были обнаружены и изъяты два газотравматических пистолета. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется расследование.

подытожил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев

Полицейские продолжают оперативные мероприятия для установления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.