Красноярка ночью шла по трассе с наркотиками на 11 млн рублей и встретила полицейских

«Выяснилось, что при себе у 31-летней красноярки был сверток с двумя полимерными пакетами, в которых находилось вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это — синтетический наркотик общей массой более 1900 граммов. Его стоимость на черном рынке составляет около 11 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.