Красноярка ночью шла по трассе с наркотиками на 11 млн рублей и встретила полицейских

Как рассказали в ГУ МВД, в ночное время женщина шла по проезжей части в сторону Красноярска, ее заметил экипаж ДПС и остановил. Оказалось, что под толстовкой она прячет крупный предмет квадратной формы.
«Выяснилось, что при себе у 31-летней красноярки был сверток с двумя полимерными пакетами, в которых находилось вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это — синтетический наркотик общей массой более 1900 граммов. Его стоимость на черном рынке составляет около 11 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.
В дальнейшем правоохранители установили и задержали ее 26-летнюю подельницу, ранее судимую за наркопреступления. В ходе обысков по месту жительства обнаружили и изъяли электронные весы и изоленту, используемые для фасовки.
Обе женщины дали признательные показания, в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». Фигуранткам грозит до 15 лет лишения свободы, пока же им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.