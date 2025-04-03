Новый вид мошенничества появился на сайтах вакансий

На порталах с вакансиями встречаются и другие виды мошенничества, в том числе выманивание у жертв конфиденциальных данных — копий документов якобы для оформления трудового договора. Эксперты ожидают, что в ближайшее время «вербовать» сотрудников аферисты будут от лица крупных компаний, которые возвращаются на российский рынок после разногласий, связанных с военной спецоперацией.