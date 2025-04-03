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Новый вид мошенничества появился на сайтах вакансий

Новый вид мошенничества набирает популярность у российских аферистов — оформление кредитов на жертв под предлогом участия в видеосъёмках массовых сцен, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Объявления о поиске актёров массовых сцен мошенники публикуют на различных интернет-площадках. Соискателей, откликнувшихся на объявление, приглашают на собеседование, где усыпляют их бдительность щедрыми комплиментами их внешности и убеждают стать моделями. Согласившимся на участие в проекте предлагают подписать договор и дополнительное соглашение, которое оказывается документами на оформление займа на 50 — 150 тысяч рублей. Полученные средства аферисты переводят на счёт своего юридического лица.

На порталах с вакансиями встречаются и другие виды мошенничества, в том числе выманивание у жертв конфиденциальных данных — копий документов якобы для оформления трудового договора. Эксперты ожидают, что в ближайшее время «вербовать» сотрудников аферисты будут от лица крупных компаний, которые возвращаются на российский рынок после разногласий, связанных с военной спецоперацией.