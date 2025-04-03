В Херсонской области задержали россиянку, переводившую деньги ВСУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданки России, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — отмечает ФСБ.
Сообщается, что следственным подразделением управления ФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело о государственной измене, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по этому делу.