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В Херсонской области задержали россиянку, переводившую деньги ВСУ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Херсонской области задержана гражданка РФ, переводившая деньги ВСУ для приобретения бронетехники и боеприпасов, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщила ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданки России, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — отмечает ФСБ.

Сообщается, что следственным подразделением управления ФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело о государственной измене, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по этому делу.